Матвей Мичков – самый молодой автор гола «Филадельфии» в овертайме.

«Флайерс » переиграли «Оттаву» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

В овертайме победную шайбу забросил нападающий Матвей Мичков . Он забил броском с острого угла .

Россиянин отличился в возрасте 19 лет и 341 дня – он стал самым молодым автором гола в овертайме в истории клуба.

Мичков превзошел результат Нолана Патрика , который забил в 20 лет и 136 дней. Это произошло 2 февраля 2019 года.