Мичков стал самым молодым автором гола «Филадельфии» в овертайме, превзойдя Нолана Патрика
Матвей Мичков – самый молодой автор гола «Филадельфии» в овертайме.
«Флайерс» переиграли «Оттаву» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В овертайме победную шайбу забросил нападающий Матвей Мичков. Он забил броском с острого угла.
Россиянин отличился в возрасте 19 лет и 341 дня – он стал самым молодым автором гола в овертайме в истории клуба.
Мичков превзошел результат Нолана Патрика, который забил в 20 лет и 136 дней. Это произошло 2 февраля 2019 года.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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