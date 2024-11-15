Улльмарк о пропущенном голе от Мичкова в овертайме: «Я был шокирован – как и все остальные. Думал, что закрыл пространство, и шайба все равно прошла в ворота»
Линус Улльмарк выразил удивление из-за пропущенного гола от Матвея Мичкова.
«Филадельфия» переиграла «Оттаву» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В овертайме победную шайбу забросил нападающий Матвей Мичков. Он забил броском с острого угла.
«Не знаю, как это вышло. Это стандартное действие: садишься на щитки, думаешь, что закрыл пространство, и по непонятной причине шайба все равно прошла в ворота.
Я бы сделал то же самое еще сто раз. Я был так же шокирован, как и все остальные на арене, что он забил», – сказал вратарь «Сенаторс» Линус Улльмарк.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Hockey News
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