Улльмарк о пропущенном голе от Мичкова в овертайме: «Я был шокирован – как и все остальные. Думал, что закрыл пространство, и шайба все равно прошла в ворота»

Линус Улльмарк выразил удивление из-за пропущенного гола от Матвея Мичкова.

«Филадельфия » переиграла «Оттаву» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

В овертайме победную шайбу забросил нападающий Матвей Мичков . Он забил броском с острого угла .

«Не знаю, как это вышло. Это стандартное действие: садишься на щитки, думаешь, что закрыл пространство, и по непонятной причине шайба все равно прошла в ворота.

Я бы сделал то же самое еще сто раз. Я был так же шокирован, как и все остальные на арене, что он забил», – сказал вратарь «Сенаторс» Линус Улльмарк .