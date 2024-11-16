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  • Разин о победе над «Ладой»: «Думаете, «Металлург» будет всех побеждать по 10:0, если мы чемпионы? У нас три лимитчика играли, два из них 2005 года рождения»
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Разин о победе над «Ладой»: «Думаете, «Металлург» будет всех побеждать по 10:0, если мы чемпионы? У нас три лимитчика играли, два из них 2005 года рождения»

Андрей Разин прокомментировал победу над «Ладой».

«Металлург» выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ по буллитам после 1:1 в основное время. 

– Игра была равная. Где‑то мы играли лучше, в третьем периоде – соперники. Выстрадали, вытерпели, в буллитах забрали свое, были мастеровитее.

– С чем связано большое количество ошибок?

– Мы выиграли сегодня? Помните, как в чемпионский сезон здесь сыграли две игры? Думаете, будем всех обыгрывать по 10:0, если мы чемпионы? У нас есть проблемы, нюансы, играли три лимитчика, два из которых 2005 года рождения.

Их не было в прошлом сезоне, сейчас они полноценные игроки состава, развиваются. Сейчас мы не на том месте, на котором хотелось бы. Раньше «Сочи» мог проиграть 23 матча подряд, а сейчас такого нет.

В том же Хабаровске играть тяжело, хотя у «Амура» тоже были проблемы. Сегодня победили, давайте порадуемся, – сказал главный тренер «Металлурга».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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