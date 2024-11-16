Разин о победе над «Ладой»: «Думаете, «Металлург» будет всех побеждать по 10:0, если мы чемпионы? У нас три лимитчика играли, два из них 2005 года рождения»
«Металлург» выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ по буллитам после 1:1 в основное время.
– Игра была равная. Где‑то мы играли лучше, в третьем периоде – соперники. Выстрадали, вытерпели, в буллитах забрали свое, были мастеровитее.
– С чем связано большое количество ошибок?
– Мы выиграли сегодня? Помните, как в чемпионский сезон здесь сыграли две игры? Думаете, будем всех обыгрывать по 10:0, если мы чемпионы? У нас есть проблемы, нюансы, играли три лимитчика, два из которых 2005 года рождения.
Их не было в прошлом сезоне, сейчас они полноценные игроки состава, развиваются. Сейчас мы не на том месте, на котором хотелось бы. Раньше «Сочи» мог проиграть 23 матча подряд, а сейчас такого нет.
В том же Хабаровске играть тяжело, хотя у «Амура» тоже были проблемы. Сегодня победили, давайте порадуемся, – сказал главный тренер «Металлурга».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий