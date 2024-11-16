Дыняк о драке с Деанджело: «Какая разница, кто выиграл? Главное, что трибуны были рады. Пойду сделаю с ним фотографию. Он же в НХЛ играл все-таки»
Клуб из Казани выиграл матч в овертайме со счетом 3:2.
– С чего начался ваш конфликт с Деанджело?
– На самом деле все началось с того, когда они еще с Семеновым зацепились. Я у него спросил, что между с ними? Сказал: «Не хочешь подраться?» Потом я провел силовой прием против него и все закрутилось.
– Он, вроде бы, ударил вас еще клюшкой со скамейки запасных.
– Ничего страшного, игровой момент. Главное, что не в лицо.
– Как считаете, кто победил в драке?
– Просто подрались – все. Какая разница, кто выиграл? Главное, что трибуны были рады.
– Он потом еще раз предложил вам подраться.
– Разве? Он мне просто хотел подсказать какой-то момент после драки.
– А на скамейке штрафников что вы обсуждали между собой?
– Мы эмоции свои спустили, грубо говоря. Просто обсуждали что-то, сейчас пойду сделаю с ним фотографию. Он же в НХЛ играл все-таки. Может, еще с Кузнецовым сделаю фотографию (улыбается).
– Можно сказать, что два с половиной период против СКА были лучшими в сезоне?
– Мы просто играли в свою игру, придерживались плана, – сказал форвард «Ак Барса» Никита Дыняк.
«А вы бы с кем подрались?» Ротенберг обсуждает мощную драку с участием Деанджело
Дыняк и Деанджело подрались в матче «Ак Барса» и СКА. Перед этим Энтони ударил соперника клюшкой со скамейки
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