Дыняк о драке с Деанджело: «Какая разница, кто выиграл? Главное, что трибуны были рады. Пойду сделаю с ним фотографию. Он же в НХЛ играл все-таки»

Никита Дыняк высказался о драке с Энтони Деанджело в игре «Ак Барса» со СКА.

Клуб из Казани выиграл матч в овертайме со счетом 3:2.

– С чего начался ваш конфликт с Деанджело?

– На самом деле все началось с того, когда они еще с Семеновым зацепились. Я у него спросил, что между с ними? Сказал: «Не хочешь подраться?» Потом я провел силовой прием против него и все закрутилось.

– Он, вроде бы, ударил вас еще клюшкой со скамейки запасных.

– Ничего страшного, игровой момент. Главное, что не в лицо.

– Как считаете, кто победил в драке?

– Просто подрались – все. Какая разница, кто выиграл? Главное, что трибуны были рады.

– Он потом еще раз предложил вам подраться.

– Разве? Он мне просто хотел подсказать какой-то момент после драки.

– А на скамейке штрафников что вы обсуждали между собой?

– Мы эмоции свои спустили, грубо говоря. Просто обсуждали что-то, сейчас пойду сделаю с ним фотографию. Он же в НХЛ играл все-таки. Может, еще с Кузнецовым сделаю фотографию (улыбается).

– Можно сказать, что два с половиной период против СКА были лучшими в сезоне?

– Мы просто играли в свою игру, придерживались плана, – сказал форвард «Ак Барса» Никита Дыняк .

«А вы бы с кем подрались?» Ротенберг обсуждает мощную драку с участием Деанджело

Дыняк и Деанджело подрались в матче «Ак Барса» и СКА. Перед этим Энтони ударил соперника клюшкой со скамейки