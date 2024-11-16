«А вы бы с кем подрались?» Ротенберг обсуждает мощную драку с участием Деанджело

Его уложил игрок четвертого звена.

СКА проиграл «Ак Барсу» (2:3 ОТ). Больше половины матча сохранялась нулевая ничья, но голевых моментов и интересных эпизодов хватало. На 32-й минуте эмоции выплеснулись в яркую драку между Энтони Деанджело (СКА) и Никитой Дыняком («Ак Барс»).

По впечатлению от трансляции кажется, что все началось на несколько минут раньше. Дыняк проезжал мимо скамейки СКА, когда Деанджело зацепил его клюшкой. За это он заработал удаление, а дальше СКА вообще остался втроем (отбились успешно).

Когда Дыняк и Деанджело позже пересеклись на льду, то уже не сдерживались. Оба скинули перчатки, несколько секунд покатались и начали обмен ударами. Никита увернулся от выпада соперника, а потом задавил его сам. Энтони лежал на льду – Дыняк не отпускал его еще несколько секунд. Такое развитие эпизода вызвало отдельную реакцию Ротенберга.

После матча между хоккеистами все наладилось – они встретились и поговорили в подтрибунном помещении. Сам Никита назвал удар клюшкой игровым моментом, но вспомнил стычку Деанджело и Кирилла Семенова. Именно после нее сам он решился на драку.

Никита рассказал такую версию событий: «Сказал: «Не хочешь подраться?» Потом я провел силовой прием против него, и все закрутилось». И добавил: «Сейчас пойду сделаю с ним фотографию. Он же в НХЛ играл все-таки. Может, еще с Кузнецовым сделаю фотографию».

Пока Дыняк по-доброму рассуждал о произошедшем, Роман Ротенберг не унимался: «Судьи должны вмешиваться, чтобы не наносили удар по голове, когда игрок уже лежит на льду. Случайно может попасть в голову. Деанджело не надо драться, надо голы забивать». Дальше он привел пример с Хабибом и Конором, когда судья в нужный момент разнял бойцов после удушающего приема.

Ротенбергу предложили выбрать другого игрока для драки с Дыняком. Тот посчитал вопрос провокационным: «Может быть, кто-то из тренерского штаба? Альберта Лещева? Я против драк, мы должны играть в хоккей. Если кто-то хочет драться – пожалуйста. Еще раз: я против того, чтобы били лежачего на льду. А вы бы сами с кем подрались?»

Защитник Тони Деанджело громко залетел в КХЛ. Прямо сейчас он имеет 21 (4+17) очко за 20 матчей, но большинство из них Тони набрал до командной неудачной серии. СКА проиграл шесть из семи последних встреч – у Деанджело в этих играх было лишь 1+1. «Ак Барсу» он как раз и забросил, поэтому в Казани запомнился не только дракой. Ротенбергу этого будто бы мало.

Когда тренер СКА делился впечатлениями о драке, то высказал позицию: размен по фамилиям выглядел в пользу «Ак Барса». Если посмотреть на статистику Никиты Дыняка, то все и правда выглядит именно так. Он играет в четвертом звене, проводя на льду в среднем около 11 минут. За 23 матча на счету Дыняка всего 4 (1+3) очка. Зато теперь он победил статусного соперника в кулачном бою.

А еще в Казани все очень даже хорошо с хоккеем: «Ак Барс» выиграл 7 из 10 последних матчей. Победу в этой игре после упущенного преимущества в две шайбы клуб сравнил с обманным приемом в драке. Для «Ак Барса» все закончилось хорошо, поэтому сравнение выглядит уместным.

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Фото: КХЛ /Тухбатов Ильнар; vk.com/ska