Ротенберг о Деанджело: «Гретцки не должен драться, нужно не вестись на провокации, на заготовки соперника. Судьи должны вмешиваться, чтобы не наносили удар по голове»

Роман Ротенберг прокомментировал драку с участием Энтони Деанджело.

СКА проиграл «Ак Барсу» (2:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Во втором периоде защитник петербуржцев Энтони Деанджело подрался с нападающим казанцев Никитой Дыняком.

«Три очка из шести – не лучший результат.

Но одно очко дорогого стоит, но нужно не вестись на провокации, на которые заранее готовятся соперники, домашние заготовки. Гретцки не должен драться, не нужно размениваться.

Судьи должны вмешиваться, чтобы не наносили удар по голове, когда игрок уже лежит на льду. Случайно может попасть в голову.

Деанджело не надо драться, надо голы забивать. Дыняк должен с Зыковым драться если хочет. Хороший размен со стороны «Ак Барса», но не СКА», – сказал Роман Ротенберг.