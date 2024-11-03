Дыняк об «Ак Барсе»: «У нас всегда был отличный микроклимат. Кто-то закинул информацию о группировках в коллективе, это все бред»

Никита Дыняк отметил, что в «Ак Барсе» всегда был отличный микроклимат.

– Как изменился микроклимат в раздевалке после обновления состава?

– У нас всегда был отличный микроклимат. Однажды кто-то закинул информацию о группировках в коллективе, с тех пор пошло-поехало.

Это все бред. У нас замечательная обстановка в команде.

– Обрадовался возвращению Александра Барабанова?

– Я играл с его братом. Конечно, обрадовался.

– Ник Петан производит хорошее впечатление?

– Да, Ник – отличный игрок. Давно в Казани не было таких иностранцев, – сказал нападающий «Ак Барс » Никита Дыняк .