Дыняк об «Ак Барсе»: «У нас всегда был отличный микроклимат. Кто-то закинул информацию о группировках в коллективе, это все бред»
Никита Дыняк отметил, что в «Ак Барсе» всегда был отличный микроклимат.
– Как изменился микроклимат в раздевалке после обновления состава?
– У нас всегда был отличный микроклимат. Однажды кто-то закинул информацию о группировках в коллективе, с тех пор пошло-поехало.
Это все бред. У нас замечательная обстановка в команде.
– Обрадовался возвращению Александра Барабанова?
– Я играл с его братом. Конечно, обрадовался.
– Ник Петан производит хорошее впечатление?
– Да, Ник – отличный игрок. Давно в Казани не было таких иностранцев, – сказал нападающий «Ак Барс» Никита Дыняк.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости