Дыняк и Деанджело подрались в матче «Ак Барса» и СКА. Перед этим Энтони ударил соперника клюшкой со скамейки запасных

Никита Дыняк и Энтони Деанджело подрались в матче КХЛ.

«Ак Барс» и СКА (0:0, второй период) проводят матч Фонбет чемпионата КХЛ .

Во втором периоде форвард казанцев Никита Дыняк подрался с защитником петербуржцев Энтони Деанджело .

Хоккеист «Ак Барса » завалил соперника на лед в этой потасовке. Оба хоккеиста заработали по пять минут штрафа за драку.

Незадолгодо этой драки Деанджело получил две минуты штрафа за удар клюшкой – он ударил Дыняка, находясь на скамейке запасных СКА .