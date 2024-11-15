Дыняк и Деанджело подрались в матче «Ак Барса» и СКА. Перед этим Энтони ударил соперника клюшкой со скамейки запасных
Никита Дыняк и Энтони Деанджело подрались в матче КХЛ.
«Ак Барс» и СКА (0:0, второй период) проводят матч Фонбет чемпионата КХЛ.
Во втором периоде форвард казанцев Никита Дыняк подрался с защитником петербуржцев Энтони Деанджело.
Хоккеист «Ак Барса» завалил соперника на лед в этой потасовке. Оба хоккеиста заработали по пять минут штрафа за драку.
Незадолгодо этой драки Деанджело получил две минуты штрафа за удар клюшкой – он ударил Дыняка, находясь на скамейке запасных СКА.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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