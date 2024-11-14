Дорофеев и Барбашев лидируют в «Вегасе» по голам – форварды забросили 9 и 8 шайб. У Стоуна и Хаудена по 6
Два россиянина возглавляет список лучших снайперов «Вегаса».
Форварды Павел Дорофеев и Иван Барбашев лидируют в команде по количеству заброшенных шайб в регулярном чемпионате НХЛ.
Дорофеев забил 9 голов в 16 матчах, Барбашев отличился 8 раз в тех же 16 играх.
Ближайшие преследователи российских хоккеистов – Марк Стоун и Бретт Хауден, который забросили по 6 шайб.
«Вегас» имеет в активе 22 очка в 16 матчах и находится на третьей строчке в таблице Западной конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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