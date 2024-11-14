Дорофеев и Барбашев лидируют в «Вегасе» по голам – форварды забросили 9 и 8 шайб. У Стоуна и Хаудена по 6

Два россиянина возглавляет список лучших снайперов «Вегаса».

Форварды Павел Дорофеев и Иван Барбашев лидируют в команде по количеству заброшенных шайб в регулярном чемпионате НХЛ .

Дорофеев забил 9 голов в 16 матчах, Барбашев отличился 8 раз в тех же 16 играх.

Ближайшие преследователи российских хоккеистов – Марк Стоун и Бретт Хауден , который забросили по 6 шайб.

«Вегас » имеет в активе 22 очка в 16 матчах и находится на третьей строчке в таблице Западной конференции.