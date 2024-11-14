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Дорофеев против «Анахайма»: 9-й гол в сезоне и 4 броска за 14:50

Павел Дорофеев забил гол в матче против «Анахайма».

Нападающий «Вегаса» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Дакс» (3:2).

Павел Дорофеев провел на льду 14:50 и отметился 4 бросками в створ ворот.

Всего на его счету теперь 12 (9+3) баллов в 16 играх сезона.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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