Дорофеев против «Анахайма»: 9-й гол в сезоне и 4 броска за 14:50

Павел Дорофеев забил гол в матче против «Анахайма».

Нападающий «Вегаса » отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Дакс» (3:2).

Павел Дорофеев провел на льду 14:50 и отметился 4 бросками в створ ворот.

Всего на его счету теперь 12 (9+3) баллов в 16 играх сезона.