Агент Черных: «Журналисты должны нести наказание за фейки. Пишут, что хотят. Есть человек, которого можно назвать хоккейной Вангой. Постоянно отправляет игроков в клубы»

Агент Александр Черных считает, что журналисты должны нести наказание за фейки.

«Журналисты должны нести наказание за фейки. Потому что сейчас люди, которые имеют отношение к хоккею, пишут, что хотят – все подряд и все, что придет в голову.

Постоянно пытаются выдать желаемое за действительное. Если это выдается как чистая правда, то должно быть наказание за фейки.

Сейчас появилось так много называемых «источников», а 90% из них – фейковые. Есть человек, которого вообще можно назвать хоккейной Вангой. Он постоянно отправляет игроков нашего и других агентств или агентов в клубы, а это не соответствует действительности», – сказал агент Александр Черных.

Разин о журналистах: «Хотите меня обсирать – обсирайте. Могу сказать им – в лице главного подонка Шевченко – собаки лают, караван идет. Я уверен в себе, я все пережил»