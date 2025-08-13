  • Спортс
Плющев о «Тракторе»: «Покажет хороший результат. Челябинцы не меняют команду на 80%, считая, что новые игроки придут и сделают лучше»

Владимир Плющев верит, что «Трактор» покажет хороший результат в новом сезоне.

Челябинский клуб занял 1-е место в восточной конференции в прошедшем сезоне и дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил в серии с «Локомотивом». 

«От «Трактора» в этом сезоне можно будет ожидать больших результатов, судя по политике, которую в последнее время ведет клуб. Они сохранили состав на 90%. Не дергаются, не шарахаются из стороны в сторону.

Не меняют команду на 80%, считая, что новые игроки придут и сделают лучше. Челябинцы спокойно ведут селекционную работу, и, я убежден, что «Трактор» покажет в этом сезоне хорошие результаты», – сказал бывший главный тренер сборной России. 

