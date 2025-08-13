Фетисов о встрече Путина и Трампа: «У президентов России и США достаточно вопросов для обсуждения, помимо спорта. Две великие страны могут повлиять на ситуацию на планете»

Вячеслав Фетисов считает, что встреча Путина и Трампа повлияет на весь мир.

15 августа президент России Владимир Путин встретится с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске.

«Мне кажется, что у президентов России и США достаточно вопросов для обсуждения, помимо спортивных. Хотя я готов ошибаться. Я жду, что в конструктивном диалоге будут найдены решения по сближению двух стран для формирования мирного процесса на всей планете.

Это главные ожидания, которыми живет весь мир, и я в том числе. Я надеюсь, что нашему президенту и Дональду Трампу удастся перейти в конструктивный диалог и сблизить две страны.

Проблем в мире достаточно, помимо конфликтов, это и экологическая обстановка, и вопросы, связанные с нехваткой во многих странах воды, еды и много еще чего.

Так что две великие страны могут серьезным образом повлиять на общую ситуацию на планете», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.