Генменеджер «Миннесоты» о контрактах Капризова и Росси: «Больших новостей нет. Переговоры идут стабильно, я ими доволен»

Генменеджер «Миннесоты» оценил переговоры с Кириллом Капризовым и Марко Росси.

Действующее соглашение российского форварда рассчитано до 30 июня 2026 года. Росси – ограниченно свободный агент без контракта на следующий сезон.

«Мы внесли некоторые изменения, и, думаю, команда стала лучше. Приход Владимира Тарасенко и Нико Штурма усилил нас.

Мы все еще пытаемся продлить соглашения с Капризовым и Росси, но мы находимся в хорошей ситуации. Не люблю афишировать ход переговоров, но никаких больших новостей нет.

Переговоры идут довольно стабильно, и я ими доволен», – сказал генеральный менеджер «Миннесоты » Билл Герин .

«Миннесота» и агенты Росси не вели переговоров с начала июня (The Athletic)