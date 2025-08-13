Артюхин о мотивации Галлана в «Шанхае»: «Нужно перезагрузить карьеру. КХЛ может стать для него толчком для возвращения в НХЛ»
Евгений Артюхин порассуждал о мотивации Жерара Галлана возглавить «Шанхай».
Сегодня стало известно, что экс-тренер команд НХЛ и сборной Канады возглавил китайский клуб.
– В чем может быть мотивация Галлана после НХЛ работать в КХЛ?
– Каждому в жизни нужен определенный вызов. Галлану самому нужно перезагрузить свою карьеру. В целом, мне кажется, ему интересно поработать в ином ключе: тут европейский стиль, менталитет другой, и хоккей.
КХЛ может стать для Жерара толчком вернуться обратно. Зарекомендовать себя здесь с хорошей стороны, и потом какой-то клуб НХЛ возглавить, – сказал бывший игрок клубов НХЛ и сборной России Евгений Артюхин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт день за днем»
