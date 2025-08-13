Пашков о Галлане в «Шанхае»: «Ничего удивительного, это не первый канадец или американец. Для КХЛ команда будет полезна, если покажет привлекательный хоккей»
Александр Пашков не удивлен приходу Жерара Галлана в «Шанхай».
Сегодня китайский клуб объявил, чтоего возглавит бывший тренер сборной Канады и команд НХЛ.
«Это не первый канадец или американец, ничего удивительного здесь нет. Судя по всему, в комплектовании команды крен будет сделан в сторону североамериканских игроков, легионеров.
Для КХЛ такая команда будет полезна, если допустить, что она покажет хоккей, который привлекает зрителей. Быстрый, результативный, даже если в североамериканском стиле.
Но за долгие годы построить такую команду не удалось», – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.
Плющев о Галлане в «Шанхае»: «Варяг приедет и отработает, но команда не будет на что-то претендовать. Именитый специалист – не панацея»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости