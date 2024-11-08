Агент Цыплакова: «Видно, как сильно «Спартаку» не хватает такого игрока, как Максим. Можно сказать спасибо клубу, что теперь он прославляет Россию в НХЛ»

Агент Максима Цыплакова оценил игру форварда за «Айлендерс».

«Мы постоянно на связи с Максимом и с представителями клуба. Они очень довольны, просто восхищены.

Я эмоции придерживаю, но в глубине души сильно переживаю за Максима и очень рад, что он показывает такую игру. Он получает по 17-20 минут игрового времени, проводит много силовых приемов, набирает очки, делает красивые передачи, забивает красивые голы, делает много черновой работы.

Я вижу, как Максим работает без шайбы, и ноги, скажем так, стали отпускать. Я уже говорил, что он предсезонку построил по-другому. В начале сезона подсел прилично, только благодаря своему здоровью все вывез и сейчас потихоньку приходит в оптимальную форму.

Думаю, после окончания контракта клуб с удовольствием захочет продлить его, и он изменит личную подготовку.

Сейчас я смотрю матчи «Спартака » и видно, как сильно красно-белым не хватает такого игрока, как Цыплаков. Но можно сказать большое спасибо клубу, что теперь Максим прославляет нашу страну в НХЛ », – сказал агент Александр Черных .