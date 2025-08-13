Артюхин о пробном контракте Гусева с «Динамо»: «Не думаю, что наносит удар по имиджу КХЛ. Клуб нашел лазейку, главное, чтобы другие этим не пользовались»
Сообщалось, что заключение такого соглашения с 33-летним форвардом было вызвано ситуацией с потолком зарплат.
– Если Гусев на это пошел, значит, его все устраивает. «Динамо» пока не может освободить платежку для подписания контракта с Гусевым, клуб тоже можно понять.
Но я не думаю, что эта ситуация наносит удар по КХЛ и ее имиджу. Просто нужно понять, как это будет работать дальше. Главное, чтобы другие клубы этим не пользовались.
– Получается в регламенте КХЛ есть лазейка. Стоит ли лиге ее устранить?
– Ну, может, действительно лазейку нашли. Но ничего страшного в этом нет. Главное, чтобы потом Гусев подписал полноценный контракт, все остались довольны, и никто из других игроков не пострадал, – сказал экс-нападающий сборной России Евгений Артюхин.
