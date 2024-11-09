Агент Бурмистрова: «У Александра есть одно предложение, которое он пока не принял. Эта команда очень хочет его подписать. Еще два клуба заинтересованы»
Агент Александра Бурмистрова высказался о будущем хоккеиста.
В сезоне-2023/24 нападающий играл за «Спартак».
«До сих пор у Александра Бурмистрова есть одно предложение, которое он пока не принял. Эта команда очень хочет его подписать.
Но заинтересованы еще два клуба. Один ждет из-за смены руководства, а второй изыскивает финансы, поэтому нужно кого-то расторгнуть, чтобы подписать Бурмистрова», – сказал агент Александр Черных.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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