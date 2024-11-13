Разин о журналистах: «Хотите меня обсирать – обсирайте. Могу сказать им – в лице главного подонка Шевченко – собаки лают, караван идет. Я уверен в себе, я все пережил»
«Металлург» дома проиграл «Трактору» (0:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Вы на прошлой пресс-конференции в Новосибирске нас, журналистов, немного поругали за то, что мы публикуем некоторую информацию о трансферах. Хотелось бы от вас узнать...
– Я вас, журналистов, сразу перебью. У вас своя работа, у меня – своя работа.
Это вы нас ругаете, хвалите. Я на пресс-конференциях стараюсь отвечать развернуто, не отказываю в интервью. Отказываю только одному изданию, потому что они перегнули палку и не вызывают у меня уважения, и я никогда не дам им интервью.
Остальные, хотите меня обсирать, не могу подобрать другого слова – обсирайте. Я вас не ругаю. Могу одно сказать: я как работал, так и работаю. Еще разу могу подтвердить – я уверенный в себе человек. Что будет, то будет. Из любой ситуации надо взять себя в руки и выкарабкаться.
Я могу сказать корреспондентам – в лице самого главного подонка среди журналистов Алексея Шевченко – собаки лают, караван идет. Хотите... это ваше дело. У вас есть микрофон, перо. Бывают ситуации, когда тяжело выкарабкиваться, и очень много собак тявкает. У меня таких ситуаций было полно – «Автомобилист», «Югра», Адмирал», Северсталь» – сверху такие камни, я все это пережил.
Сейчас у меня нет к вам претензий. Хотите так говорить – говорите. Просто когда вы – конкретные люди – перегибаете палку, я для них закрыт. Можете обижаться или не обижаться – до свидания.
– Вопрос был про трансферы. Вы сказали: откуда вы вообще это берете?
– Это все равно подрывание. Вопрос про обмен Уилсона на Андреоффа – все равно это доходит до Уилсона. Он уже спрашивал: а мне что, билеты покупать и уезжать уже? Я не понимаю смысла вбрасывания слухов. Наверное, это ваша работа.
Читаешь интересный телеграм-канал, а там потом: очередная выходка Андрея Разина – он подрался с Игорем Ларионовым в подтрибунном помещении. Пишешь человеку: ну ты зачем это? А он: ну, нам как-то надо выживать, это реклама, – сказал главный тренер «Металлурга».
Разин об обмене Уилсона на Андреоффа: «Я вообще в шоке, какие слухи муссируются. Скотт нас полностью устраивает, предложений по нему не было»
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