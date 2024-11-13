  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Разин о журналистах: «Хотите меня обсирать – обсирайте. Могу сказать им – в лице главного подонка Шевченко – собаки лают, караван идет. Я уверен в себе, я все пережил»
49

Разин о журналистах: «Хотите меня обсирать – обсирайте. Могу сказать им – в лице главного подонка Шевченко – собаки лают, караван идет. Я уверен в себе, я все пережил»

Андрей Разин раскритиковал Алексея Шевченко и других журналистов.

«Металлург» дома проиграл «Трактору» (0:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Вы на прошлой пресс-конференции в Новосибирске нас, журналистов, немного поругали за то, что мы публикуем некоторую информацию о трансферах. Хотелось бы от вас узнать...

– Я вас, журналистов, сразу перебью. У вас своя работа, у меня – своя работа.

Это вы нас ругаете, хвалите. Я на пресс-конференциях стараюсь отвечать развернуто, не отказываю в интервью. Отказываю только одному изданию, потому что они перегнули палку и не вызывают у меня уважения, и я никогда не дам им интервью.

Остальные, хотите меня обсирать, не могу подобрать другого слова – обсирайте. Я вас не ругаю. Могу одно сказать: я как работал, так и работаю. Еще разу могу подтвердить – я уверенный в себе человек. Что будет, то будет. Из любой ситуации надо взять себя в руки и выкарабкаться.

Я могу сказать корреспондентам – в лице самого главного подонка среди журналистов Алексея Шевченко – собаки лают, караван идет. Хотите... это ваше дело. У вас есть микрофон, перо. Бывают ситуации, когда тяжело выкарабкиваться, и очень много собак тявкает. У меня таких ситуаций было полно – «Автомобилист», «Югра», Адмирал», Северсталь» – сверху такие камни, я все это пережил.

Сейчас у меня нет к вам претензий. Хотите так говорить – говорите. Просто когда вы – конкретные люди – перегибаете палку, я для них закрыт. Можете обижаться или не обижаться – до свидания.

– Вопрос был про трансферы. Вы сказали: откуда вы вообще это берете?

– Это все равно подрывание. Вопрос про обмен Уилсона на Андреоффа – все равно это доходит до Уилсона. Он уже спрашивал: а мне что, билеты покупать и уезжать уже? Я не понимаю смысла вбрасывания слухов. Наверное, это ваша работа.

Читаешь интересный телеграм-канал, а там потом: очередная выходка Андрея Разина – он подрался с Игорем Ларионовым в подтрибунном помещении. Пишешь человеку: ну ты зачем это? А он: ну, нам как-то надо выживать, это реклама, – сказал главный тренер «Металлурга».

Разин об обмене Уилсона на Андреоффа: «Я вообще в шоке, какие слухи муссируются. Скотт нас полностью устраивает, предложений по нему не было»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: группа «Металлурга» во Вконтакте
logoМеталлург Мг
logoСеверсталь
logoТрактор
logoАвтомобилист
logoИгорь Ларионов
logoКХЛ
logoЮгра
logoАндрей Разин
logoАдмирал
logoЭнди Андреофф
logoСкотт Уилсон
logoАлексей Шевченко
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Клубы смогут защитить 1 игрока на драфте КХЛ, он должен быть 8+ лет в системе клуба. Школы получат 5 млн рублей за выбор воспитанника в 1-м раунде (Алексей Шевченко)
7810 ноября, 11:22
Щитов о Разине: «Чемпионскую команду можно построить за год, он доказал. Образец и ориентир для будущих тренеров. Отмечу руководство «Металлурга» – дали карт-бланш, поверили»
114 мая, 16:58
Разин выиграл Кубок Гагарина в первом сезоне в «Металлурге». Это 1-й финал тренера в карьере
8424 апреля, 18:17
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ротенберг о поздравлении с 214-й игрой в КХЛ от болельщика: «Каждый матч – это праздник. Максимальная цель – 3150, дай Бог, так и будет»
112 минут назад
КХЛ. СКА одолел «Сибирь», «Динамо» обыграло «Авангард», «Металлург» уступил «Трактору», «Ак Барс» забил 5 голов «Куньлуню»
30522 минуты назад
Звягин о 3:5 с «Динамо»: «Авангард» не опустил руки, насел на соперника в 3-м периоде, мог сравнять. К Хомченко претензий нет, ему забили сложные голы»
546 минут назад
Ротенберг о Новосибирске: «С семьей лучше переехал бы сюда, чем в Париж или Лондон. Любимый город после Петербурга и Москвы, культура, опера, театр, здания, архитектура – мировой уровень»
59сегодня, 17:49
«Трактор» выиграл 3 из 5 последних матчей и идет 1-м на Востоке. У «Металлурга» 3 победы в 5 играх и 6-е место
9сегодня, 17:16
Ротенберг о продаже «Хельсинки Холла»: «Это наша добрая воля, денег мы никогда не увидим с учетом происходящего. Дай бог санкции снимут – возможны изменения. Вы удивитесь, с кем я в контакте»
53сегодня, 17:01
Эрик Линдрос: «Плохо, что россиян нет на международных турнирах, мы все хотим, чтобы ситуация изменилась. Российский хоккей по-настоящему силен!»
8сегодня, 16:52
Епанчинцев о 0:1 со СКА: «Настроем «Сибири» доволен, счет не отражает суть игры. Хоккейный бог видит все и нефарт в реализации, он вернет должок»
6сегодня, 16:39
Ротенберг про 94 минуты СКА без голов: «Я бы мог на пятачке закрыть вратаря, мы с Корешковым, Шафрановым и Кетовым помогли бы, но это по регламенту невозможно. Но мы забили больше всех в КХЛ»
18сегодня, 16:21
«Динамо» выиграло 3 из 5 последних матчей и идет 4-м на Западе . У «Авангарда» 3 поражения в 5 играх и 10-е место на Востоке
13сегодня, 16:11
Ко всем новостям
Последние новости
«Торпедо» выиграло 3 из 5 последних матчей. Команда Ларионова идет 5-й на Западе
329 минут назад
Гру о 4:0 с «Металлургом»: «Трактор» завершил выезд победой в дерби, мы очень рады. Фукале – стабильный игрок, у него хороший сезон. Сикьюра играет через боль после травмы»
3сегодня, 17:34
Джек Хьюз набрал 300 очков быстрее всех в истории «Нью-Джерси». У 23-летнего форварда 122+178 в 325 матчах
8сегодня, 15:59
Владимир Плющев: «Локомотив» – самая зрелищная команда КХЛ. Писатели любят говорить про стиль, но потребности экспертов клуб удовлетворяет»
7сегодня, 14:52
Скотт Уилсон: «Еда в России полезнее, чем в США. Здесь меньше консервантов и продукты более вкусные»
7сегодня, 14:15
Никита Щитов: «Календарь в КХЛ не доработан – в выходные мало игр или они скучные. Не должно быть больших пауз, и чтобы «Спартак» не играл целый месяц на выезде»
3сегодня, 14:04
Мирошниченко забросил 7-ю шайбу в сезоне АХЛ. У 20-летнего форварда 14 очков в 14 матчах за фарм «Вашингтона»
9сегодня, 12:45Видео
Уилсон о переходе в «Металлург»: «Деньги стали ключевым фактором – мне предложили лучший контракт с шикарными условиями. Чемпионство тоже было аргументом»
2сегодня, 12:00
«Лада» выставила Пайгина на драфт отказов
6сегодня, 11:45
Экс-игрок ВХЛ Максим Макаров дисквалифицирован на 20 месяцев за морфин. 30-летний форвард играет во Франции
сегодня, 11:31