Овечкин нанес символический удар перед игрой «Динамо» – «Краснодар» в Кубке России: «Величайший в истории открывает матч»
Александр Овечкин нанес символический удар перед матчем «Динамо» с «Краснодаром».
Команда под руководством Валерия Карпина принимает «быков» во 2-м туре FONBET Кубка России в Пути РПЛ. Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Форвард «Вашингтона» после нанесения символического удара обнял Карпина, покидая поле.
«Величайший в истории открывает сегодняшний матч», – написала пресс-служба «Динамо».
Изображение: кадры из трансляции «Матч ТВ».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Динамо»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости