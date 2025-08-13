  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Капитан «Северстали» Лишка: «Увозил из России 250 кг багажа после прошлого сезона. Огромный вес, я прилично вспотел в аэропорту»
1

Капитан «Северстали» Лишка: «Увозил из России 250 кг багажа после прошлого сезона. Огромный вес, я прилично вспотел в аэропорту»

Адам Лишка увез из России в Словакию 250 кг багажа после прошлого сезона КХЛ.

«Обычно, когда я возвращаюсь в Россию из Словакии, у меня [с собой] было очень много сумок. Не так много, как у Овечкина, но хватало.

Раньше их было еще больше, но я с девушкой сделал вывод, что надо привозить только необходимые вещи. Из-за большого количества сумок сложно путешествовать.  

Этим летом я постарался уменьшить вес и упаковать все, что необходимо для жизни на сезон. После прошлого сезона я увозил с собой из России примерно 250 кг багажа.

Это огромный вес, я прилично вспотел в аэропорту. Сложно с таким количеством справляться. Было три больших хоккейных баула, два больших чемодана, сумка, три маленьких чемодана, клюшки, два рюкзака.

Получилась хорошая тренировка», – сказал капитан «Северстали» Адам Лишка.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Allhockey
logoАдам Лишка
logoАлександр Овечкин
logoКХЛ
светская хроника
logoСеверсталь
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Овечкин о жизни в США: «Скучаю по России, Москве, друзьям, семье. Когда приезжаю, хочу увидеть близких и родных»
119 июля, 16:31
Лишка о России: «У русских и словаков менталитет не особо отличается, мне было легко адаптироваться. Болельщиков из Череповца люблю и уважаю»
19 июля, 20:05
Лишка о новом контракте с «Северсталью»: «Вопроса о деньгах не было. Я приехал в Череповец в 19 лет, хочется здесь что-нибудь выиграть»
49 июля, 17:01
Главные новости
Кубок Минска. «Динамо» Минск играет с «Адмиралом»
3 минуты назадLive
Артюхин о «Салавате»: «Не сможет повторить успехи прошлого сезона, будет биться за попадание в плей-офф. Лидеры ушли, молодежь еще не созрела»
213 минут назад
Плющев об уходе Ливо из «Салавата»: «Сложно заменить игрока, набирающего очки на его уровне. Для «Трактора» это точно приобретение»
152 минуты назад
Артюхин об уходе Ливо: «Салават» неправильно поступил, так нельзя. Для имиджа КХЛ хорошо, что все решилось спокойно»
4сегодня, 14:16
СКА хочет подписать Локвуда. У форварда 26 матчей за «Флориду» в сезоне-2023/24 (Артур Хайруллин)
5сегодня, 14:01
Михаил Котляревский: «Переехал в Калининград лет 5 назад, хотел в Европу ездить на выходные. Но сначала ковид, потом другие события – никуда не съездил»
8сегодня, 13:36
Майоров об иностранных тренерах: «Хоккей не будет уподобляться футболу, надеюсь. Если «Спартак» – народная команда, почему ее должен возглавлять легионер?»
13сегодня, 13:17
Хартли прилетел в Россию: «Стать частью «Локомотива» – честь для меня. Нам нужно защищать чемпионство, жду болельщиков на арене»
19сегодня, 13:05
Галлан о назначении в «Шанхай»: «Приветствую наших болельщиков в Шанхае и Петербурге. Скоро увидимся, сезон не за горами»
6сегодня, 12:34
СКА заплатит Грималди 140 млн рублей за 2 года (Михаил Зислис)
3сегодня, 12:24
Ко всем новостям
Последние новости
«Шанхай» назначил Майка Келли ассистентом Галлана
26 минут назад
Геннадий Ушаков: «Локомотив», «Магнитка» и «Авангард» имеют лучшие вратарские бригады в КХЛ. Эти ребята себя зарекомендовали»
140 минут назад
Экс-жена Вовченко обратилась к матери игрока: «Любишь собирать говно с днища – время потрясти твоими грязными трусами. Цитата: «Мы с Даниным отцом состояли в свободных отношениях»
10сегодня, 15:04
Пашков о Галлане в «Шанхае»: «Ничего удивительного, это не первый канадец или американец. Для КХЛ команда будет полезна, если покажет привлекательный хоккей»
сегодня, 14:59
Генменеджер «Миннесоты» о контрактах Капризова и Росси: «Больших новостей нет. Переговоры идут стабильно, я ими доволен»
1сегодня, 14:48
Каменский о регламенте КХЛ: «Мы всегда что‑то вносим, что‑то обсуждаем – споры идут каждый год. Это бизнес, никуда не денешься»
1сегодня, 13:47
Маккошен получит 30 млн рублей от «Барыса» за следующий сезон (Артур Хайруллин)
сегодня, 13:33
Артюхин о Галлане в «Шанхае»: «Шаг вперед для КХЛ. Идет популяризация хоккея и нашего чемпионата»
сегодня, 12:13
Котляревский об английском языке: «Вообще ничего не понимаю. В «Авангарде» многие его знают – ощущаю себя как потеряшка, Якупов на собраниях мне переводит»
2сегодня, 11:35
Ларри Робинсон о Канаде на ОИ-2026: «Можно выиграть все Кубки Стэнли, но представлять страну – нечто особенное. Они станут партнерами с теми, против кого ненавидели играть»
сегодня, 10:26