«Шанхай» назначил Майка Келли ассистентом Галлана

«Шанхай» назначил Майка Келли помощником тренера Жерара Галлана.

«Ассистентом главного тренера «Шанхай Дрэгонс» Жерара Галлана стал канадский специалист Майк Келли, контракт с которым заключен на два года.

Майк Келли начал тренерскую карьеру в 1988 году и достиг заметных успехов в молодежном хоккее, выиграв все что можно с юниорской сборной Канады и на клубом уровне.

С 2014 года Келли работал ассистентом в командах Жерара Галлана – вместе выходили в финал Кубка Стэнли, вместе брали золото на ЧМ. Добро пожаловать в логово Дракона!» – говорится в заявлении клуба.

В НХЛ 65-летний Келли работал в тренерских штабах «Флориды», «Ванкувера», «Вегаса» и «Рейнджерс».