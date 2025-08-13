Хартли о том, почему согласился возглавить «Локомотив»: «Хотел прийти в клуб, где работал Маккриммон, мой друг. Второе – возможность защитить звание чемпиона»

Боб Хартли рассказал, почему принял предложение возглавить «Локомотив».

Канадский специалист возглавил ярославский клуб этим летом. Хартли не тренировал на профессиональном уровне после ухода из «Авангарда» в 2022 году.

– Три года вы были вне хоккея. Какая мотивация у вас, какой вызов?

– У нас было несколько разговоров с Юрием Яковлевым (президент «Локомотива » – Спортс’‘) перед тем, как я принял решение.

Я всегда придерживался двух принципов: первый – я хотел работать в том же клубе, что и мой друг Брэд Маккриммон (главный тренер ярославской команды, которая погибла в авиакатастрофе 2011 года – Спортс’‘). Он долгие годы был моим помощником, мы были очень близкими друзьями.

Второе – возможность защитить звание чемпиона. Мы привыкли, что смена тренера происходит из-за проблем с результатом или дисциплиной, а «Локомотив» сейчас – чемпионская команда.

Такая возможность выпадает редко. Это уникальная возможность для меня, – сказал Боб Хартли .