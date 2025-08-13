  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Быков о Галлане в «Шанхае»: «Назначение усилит конкуренцию в КХЛ. Его приезд не связан с решением ИИХФ и возвращением России, не стоит испытывать иллюзий»
0

Быков о Галлане в «Шанхае»: «Назначение усилит конкуренцию в КХЛ. Его приезд не связан с решением ИИХФ и возвращением России, не стоит испытывать иллюзий»

Вячеслав Быков позитивно оценил назначение Жерара Галлана тренером «Шанхая».

Сегодня китайский клуб объявил, что его возглавит бывший тренер сборной Канады и команд НХЛ.

«Тот факт, что Жерар Галлан будет работать с китайским клубом и в КХЛ, пойдет на пользу лиге и хоккею в целом. Это даст возможность усилить игру «Шанхая», который составит конкуренцию другим клубам, что соответственно даст возможность клубам КХЛ изучать и перенимать интересные моменты и методику игры этой команды. 

Чем больше будет сильных и самобытных клубов в лиге, тем интереснее будет чемпионат и его развитие. 

По поводу возвращения на международную арену не стоит испытывать иллюзий, и приезд этого специалиста никоим образом не связан с решением чиновников из ИИХФ», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Odds.ru
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoКХЛ
logoВячеслав Быков
logoИИХФ
logoШанхай Дрэгонс
logoЖерар Галлан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Майоров о Галлане в «Шанхае»: «Перестановки в китайском клубе не касаются тренерских позиций в российском хоккее, не стоит обращать внимание»
1сегодня, 16:05
«Шанхай» назначил Майка Келли ассистентом Галлана
сегодня, 15:38
Пашков о Галлане в «Шанхае»: «Ничего удивительного, это не первый канадец или американец. Для КХЛ команда будет полезна, если покажет привлекательный хоккей»
сегодня, 14:59
Главные новости
Кубок Минска. «Динамо» Минск играет с «Адмиралом»
8 минут назадLive
Фетисов о встрече Путина и Трампа: «У президентов России и США достаточно вопросов для обсуждения, помимо спорта. Две великие страны могут повлиять на ситуацию на планете»
626 минут назад
Хартли о том, почему согласился возглавить «Локомотив»: «Хотел прийти в клуб, где работал Маккриммон, мой друг. Второе – возможность защитить звание чемпиона»
340 минут назад
Сафонов о Радулове в «Ак Барсе»: «Пихал, мне доставалось часто. Он не умеет без эмоций. Билялетдинов пытался сделать его поспокойнее – и нет человека на льду. Зато спокойный»
сегодня, 16:26
Майоров о Галлане в «Шанхае»: «Перестановки в китайском клубе не касаются тренерских позиций в российском хоккее, не стоит обращать внимание»
1сегодня, 16:05
Артюхин о «Салавате»: «Не сможет повторить успехи прошлого сезона, будет биться за попадание в плей-офф. Лидеры ушли, молодежь еще не созрела»
3сегодня, 15:51
Плющев об уходе Ливо из «Салавата»: «Сложно заменить игрока, набирающего очки на его уровне. Для «Трактора» это точно приобретение»
2сегодня, 15:12
Артюхин об уходе Ливо: «Салават» неправильно поступил, так нельзя. Для имиджа КХЛ хорошо, что все решилось спокойно»
5сегодня, 14:16
СКА хочет подписать Локвуда. У форварда 26 матчей за «Флориду» в сезоне-2023/24 (Артур Хайруллин)
5сегодня, 14:01
Михаил Котляревский: «Переехал в Калининград лет 5 назад, хотел в Европу ездить на выходные. Но сначала ковид, потом другие события – никуда не съездил»
8сегодня, 13:36
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев о «Тракторе»: «Покажет хороший результат. Челябинцы не меняют команду на 80%, считая, что новые игроки придут и сделают лучше»
14 минут назад
«Шанхай» назначил Майка Келли ассистентом Галлана
сегодня, 15:38
Геннадий Ушаков: «Локомотив», «Магнитка» и «Авангард» имеют лучшие вратарские бригады в КХЛ. Эти ребята себя зарекомендовали»
3сегодня, 15:24
Экс-жена Вовченко обратилась к матери игрока: «Любишь собирать говно с днища – время потрясти твоими грязными трусами. Цитата: «Мы с Даниным отцом состояли в свободных отношениях»
13сегодня, 15:04
Пашков о Галлане в «Шанхае»: «Ничего удивительного, это не первый канадец или американец. Для КХЛ команда будет полезна, если покажет привлекательный хоккей»
сегодня, 14:59
Генменеджер «Миннесоты» о контрактах Капризова и Росси: «Больших новостей нет. Переговоры идут стабильно, я ими доволен»
1сегодня, 14:48
Капитан «Северстали» Лишка: «Увозил из России 250 кг багажа после прошлого сезона. Огромный вес, я прилично вспотел в аэропорту»
1сегодня, 14:28
Каменский о регламенте КХЛ: «Мы всегда что‑то вносим, что‑то обсуждаем – споры идут каждый год. Это бизнес, никуда не денешься»
1сегодня, 13:47
Маккошен получит 30 млн рублей от «Барыса» за следующий сезон (Артур Хайруллин)
сегодня, 13:33
Артюхин о Галлане в «Шанхае»: «Шаг вперед для КХЛ. Идет популяризация хоккея и нашего чемпионата»
сегодня, 12:13