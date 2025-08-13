Быков о Галлане в «Шанхае»: «Назначение усилит конкуренцию в КХЛ. Его приезд не связан с решением ИИХФ и возвращением России, не стоит испытывать иллюзий»
Вячеслав Быков позитивно оценил назначение Жерара Галлана тренером «Шанхая».
Сегодня китайский клуб объявил, что его возглавит бывший тренер сборной Канады и команд НХЛ.
«Тот факт, что Жерар Галлан будет работать с китайским клубом и в КХЛ, пойдет на пользу лиге и хоккею в целом. Это даст возможность усилить игру «Шанхая», который составит конкуренцию другим клубам, что соответственно даст возможность клубам КХЛ изучать и перенимать интересные моменты и методику игры этой команды.
Чем больше будет сильных и самобытных клубов в лиге, тем интереснее будет чемпионат и его развитие.
По поводу возвращения на международную арену не стоит испытывать иллюзий, и приезд этого специалиста никоим образом не связан с решением чиновников из ИИХФ», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Odds.ru
