Быков о Галлане в «Шанхае»: «Назначение усилит конкуренцию в КХЛ. Его приезд не связан с решением ИИХФ и возвращением России, не стоит испытывать иллюзий»

Вячеслав Быков позитивно оценил назначение Жерара Галлана тренером «Шанхая».

Сегодня китайский клуб объявил , что его возглавит бывший тренер сборной Канады и команд НХЛ.

«Тот факт, что Жерар Галлан будет работать с китайским клубом и в КХЛ , пойдет на пользу лиге и хоккею в целом. Это даст возможность усилить игру «Шанхая », который составит конкуренцию другим клубам, что соответственно даст возможность клубам КХЛ изучать и перенимать интересные моменты и методику игры этой команды.

Чем больше будет сильных и самобытных клубов в лиге, тем интереснее будет чемпионат и его развитие.

По поводу возвращения на международную арену не стоит испытывать иллюзий, и приезд этого специалиста никоим образом не связан с решением чиновников из ИИХФ », – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.