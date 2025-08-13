СКА заплатит Грималди 184 млн рублей за 2 года и 100 млн за попадание в топ-3 игроков КХЛ по определенным показателям (Михаил Зислис)
Рокко Грималди заработает 184 млн рублей в СКА за два года.
Ранее 32-летний нападающий подписал контракт с армейцами на два сезона. Сообщалось, что его зарплата составит 140 млн рублей за 2 сезона.
«Необходимо внести важную корректировку в новость о подписании СКА американского нападающего Рокко Грималди. Его зарплата по двухлетнему контракту составит не 70, а 92 миллиона рублей в год.
Дополнительно Грималди сможет заработать в качестве бонуса еще 100 миллионов рублей в случае попадания в тройку лучших игроков регулярного чемпионата по определенным статистическим показателям», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
