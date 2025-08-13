  • Спортс
  • Боб Хартли: «Когда я работал в НХЛ, «Локомотив» был известен своей школой. Главное – подготовиться к первому матчу сезона, еще важнее – выиграть последний матч в конце мая»
Боб Хартли рассказал о предсезонной подготовке «Локомотива».

Канадский специалист возглавил ярославский клуб этим летом. Хартли не тренировал на профессиональном уровне после ухода из «Авангарда» в 2022 году.

– «Локомотив» – очень профессиональный клуб, отличные болельщики. И даже во времена, когда я работал в НХЛ, «Локомотив» был известен своей школой. Тем, как они развивают своих молодых игроков.

Разговаривая с игроками уже после назначения, я чувствовал их преданность «Локомотиву». Для меня это важно и вызывает уважение.

– Остается буквально 20 дней до чемпионата. Можно ли ожидать, что сейчас будет интенсивная подготовка? 

Мне повезло, у меня отличные помощники. Вновь работаю с Дмитрием Рябыкиным и Сергеем Звягиным. В нашем штабе также Вячеслав Гусов, Дмитрий Красоткин, тренер вратарей Андрей Малков. Благодаря ним у нас был хороший старт предсезонки.

Сейчас финальная стадия подготовки, впереди контрольные матчи и турнир в Омске. Самое главное – подготовиться к первому матчу регулярного чемпионата, но еще важнее – выиграть последний матч в конце мая. В этом моя цель, – сказал Боб Хартли

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: группа «Локомотива» во Вконтакте
