Боб Хартли: «Когда я работал в НХЛ, «Локомотив» был известен своей школой. Главное – подготовиться к первому матчу сезона, еще важнее – выиграть последний матч в конце мая»

Боб Хартли рассказал о предсезонной подготовке «Локомотива».

Канадский специалист возглавил ярославский клуб этим летом. Хартли не тренировал на профессиональном уровне после ухода из «Авангарда» в 2022 году.

– «Локомотив » – очень профессиональный клуб, отличные болельщики. И даже во времена, когда я работал в НХЛ, «Локомотив» был известен своей школой. Тем, как они развивают своих молодых игроков.

Разговаривая с игроками уже после назначения, я чувствовал их преданность «Локомотиву». Для меня это важно и вызывает уважение.

– Остается буквально 20 дней до чемпионата. Можно ли ожидать, что сейчас будет интенсивная подготовка?

Мне повезло, у меня отличные помощники. Вновь работаю с Дмитрием Рябыкиным и Сергеем Звягиным . В нашем штабе также Вячеслав Гусов, Дмитрий Красоткин , тренер вратарей Андрей Малков. Благодаря ним у нас был хороший старт предсезонки.

Сейчас финальная стадия подготовки, впереди контрольные матчи и турнир в Омске. Самое главное – подготовиться к первому матчу регулярного чемпионата, но еще важнее – выиграть последний матч в конце мая. В этом моя цель, – сказал Боб Хартли .