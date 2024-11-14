«Может, Капризова заявим? Что думаете?» Ротенберг выложил фото с отцом форварда «Миннесоты»
Роман Ротенберг опубликовал фото с отцом Кирилла Капризова.
«Может, Капризова заявим? Что думаете?» – подписал фото с Олегом Капризовым главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Напомним, Кирилл Капризов выступает в НХЛ за «Миннесоту».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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