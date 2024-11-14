Жирков о Романе Ротенберге: «Знаю его давно. Он очень любит хоккей. Могу сказать только хорошее»

Юрий Жирков поделился мнением о главном тренере СКА Романе Ротенберге.

«Знаю его очень давно. Он очень любит хоккей, даже приезжал к нам на Медиалигу, за «Чисто Питер» играл.

Могу сказать только хорошее», – сказал бывший футболист «Зенита» Юрий Жирков .