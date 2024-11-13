Ротенберг и Тимченко все-таки продали главный стадион Финляндии. Но денег не получат

«Желание доброй воли».

Роман Ротенберг и председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко продали «Хельсинки Холл» – главный хоккейный стадион Финляндии. Первым о продаже сообщило финское издание Ilta-Sanomat. Естественно, после матча с «Сибирью» (1:0 Б), у главного тренера СКА об этом спросили на пресс-конференции.

«Могу подтвердить всю информацию, – сказал Ротенберг. – В то же время это наше желание доброй воли – помочь коллегам. С учетом всего происходящего мы этих денег никогда не увидим».

Детали сделки: сумма – 60 млн евро, деньги останутся в Финляндии

Одним из первых сделку подтвердил член совета директоров «Хельсинки Холла» и адвокат Тимченко Кай Паананен. На общем собрании акционеров арены изначально фигурировала цена в 57 миллионов евро, однако впоследствии она выросла как минимум до 60 миллионов евро. Об этой сумме сообщило издание Helsingin Sanomat.

Покупателем стала финская инвестиционная компания Trevian, занимающаяся недвижимостью. В ней также подтвердили покупку.

Но Ротенберг и Тимченко богаче не стали. Сделку еще должны одобрить власти Финляндии и Евросоюза. Более того, даже в случае успеха деньги бизнесмены не получат – они будут храниться на эскроу-счете, контролируемом властями Финляндии, до тех пор, пока не снимут санкции. Что это не произойдет в ближайшем будущем, и намекнул Ротенберг на пресс-конференции.

Арена простаивала с 2022 года, раньше на ней играл «Йокерит»

Крупнейший спортивно-концертный комплекс страны (13 349 зрительских мест) и бывший домашний стадион «Йокерита» закрыт с 24 февраля 2022 года. За это время арена не приняла ни одного мероприятия, хотя раньше там было трудно найти свободное окошко. За время простоя сооружение несколько раз грабили.

Объект стал головной болью для властей Хельсинки и всей Финляндии – они искали законный способ завладеть сооружением. Очень мешали персональные санкции Евросоюза, под которыми находится и Тимченко, и Ротенберг. Хотя земля, на которой стоит арена, принадлежит властям финской столицы, само сооружение было собственностью компании Arena Events Halli Oy, большей частью акций которой принадлежала бизнесменам. «Коммерсантъ» писал , что с 2013 года они владели 45% акций.

Вот как искали решение:

● «Йокерит» покинул КХЛ в начале апреля-2022 – тогда же финны запустили юридические процедуры по «Хартваллу» (бывшее название комплекса): управление по взысканию долгов конфисковало активы Тимченко в Финляндии, в том числе 22,5% акций «Хартвалл-Арены». Но на этом процесс застыл.

● В августе 2023 года чиновники вернулись к обсуждению вопроса. Администрация Хельсинки предложила изменения в закон, чтобы стадион снова можно было использовать по прямому назначению.

● В ноябре 2023 года финское информагентство STT ожидало, что в новый, 12-й пакет санкций Евросоюза против РФ включат пункты, с помощью которых финны экспроприируют «Хартвалл». Владельцы в виде исключения должны были получить право на продажу арестованных активов, но не вырученные деньги – их бы заморозили. Ожидания не оправдались – новые санкции не позволяли осуществить те планы.

● В марте 2024-го заммэра Хельсинки Пааво Архинмяки сообщил, что Финляндия собирается заключить сделку с бизнесменами, а если не получится, объект заберут принудительно.

● К лету ситуация осложнилась. Финские юристы пришли к выводу, что законных оснований для экспроприации недостаточно. При этом власти вели диалог с владельцами – в начале июня Финляндия предложила им переговоры о продаже, но не добилась согласия.

● В августе финская телерадиокомпания Yle сообщила, что Теему Селянне вел переговоры не о продаже, а уже об аренде стадиона. Сам Селянне тогда отказался от комментариев.

● Осенью финские власти перешли к более активным действиям. Сначала в сентябре выделили 200 тысяч евро на разработку закона, который бы позволил изъять арену у Тимченко и Ротенберга. Также гуляла информация, что бизнесменам ставили сентябрь как крайний срок добровольной продажи объекта. После отказа в начале ноября в СМИ сообщалось , что их заставят сделать это принудительно.

Почти так и вышло.

Фото: wikipedia.org/ Roopeank; КХЛ /Беззубов Владимир