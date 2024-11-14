Ротенберг о Глотове: «Он абсолютный лидер, ведет СКА за собой и в раздевалке, и на льду»

Роман Ротенберг поделился мнением об игре Василия Глотова.

– В сентябре вы много говорили, что ожидаете возвращения Василия Глотова. Он вернулся, очень ярко начал, но сейчас последовал спад – два очка в шести играх. Нет ли какой-то психологической проблемы у Василия?

– Нет. Он абсолютный лидер, ведет команду за собой и в раздевалке, и на льду. Против нас здорово играют наши соперники. Соответственно, нам нужно искать эти решения, чтобы больше забивать.

У Василия Глотова есть моменты, они были и [в игре с «Сибирью»]. Главное, когда есть моменты, дальше – реализация. И командные взаимодействия, командная игра. Все это можно улучшить за счет командной работы, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .