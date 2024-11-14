Карбери о 3:4 от «Торонто»: «То, как сложилась игра, просто позорно. Это несвойственно для «Вашингтона»
Спенсер Карбери выразил недовольство игрой «Вашингтона» против «Торонто».
«Кэпиталс» вели со счетом 3:1 к 56-й минуте, но упустили преимущество и проиграли «Лифс» в овертайме (3:4).
«То, как сложилась эта игра, просто позорно. Абсолютно. Это несвойственно для нашей команды.
Мы играли с командой, которая проводила второй матч за два дня. В третьем периоде мы потеряли преимущество в две шайбы. Позорно», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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