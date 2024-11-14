Карбери о 3:4 от «Торонто»: «То, как сложилась игра, просто позорно. Это несвойственно для «Вашингтона»

Спенсер Карбери выразил недовольство игрой «Вашингтона» против «Торонто».

«Кэпиталс» вели со счетом 3:1 к 56-й минуте, но упустили преимущество и проиграли «Лифс» в овертайме (3:4).

«То, как сложилась эта игра, просто позорно. Абсолютно. Это несвойственно для нашей команды.

Мы играли с командой, которая проводила второй матч за два дня. В третьем периоде мы потеряли преимущество в две шайбы. Позорно», – сказал главный тренер «Вашингтона » Спенсер Карбери .