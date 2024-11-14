Овечкин – Малкину: «Поздравляю с 500-м голом в НХЛ, это огромное достижение. Добро пожаловать в клуб. Продолжай в том же духе»

Александр Овечкин поздравил Евгения Малкина с 500-м голом в НХЛ.

Малкин забросил 500-ю шайбу в НХЛ 17 октября в матче против «Баффало». Он стал вторым российским хоккеистом, достигшим этой отметки. Ранее это сделал Овечкин.

14 ноября в Питтсбурге прошла торжественная церемония в честь 500 голов Малкина в НХЛ . На арене показали видееобращения хоккеистов.

«Привет, Джино, поздравляю с 500-м голом в НХЛ. Это огромное достижение.

Добро пожаловать в клуб. Продолжай в том же духе. Рад за тебя, мужик», – сказал капитан «Вашингтона » Александр Овечкин в видееобращении.