Таварес обогнал Ковальчука по голам (18) в овертаймах и вышел на 5-е место в истории НХЛ. Больше лишь у Овечкина, Кросби, Маршанда и Ягра

Джон Таварес вышел на 5-е место в истории НХЛ по победным голам в овертаймах.

Форвард «Торонто » отличился на 65-й минуте матча с «Вашингтоном » (4:3 ОТ) и забросил 18-ю шайбу в дополнительное время за карьеру, обогнав Илью Ковальчука, на счету которого 17 таких шайб.

Рекорд принадлежит Александру Овечкину («Вашингтон») – 26 голов в овертаймах. В топ-4 также входят Сидни Кросби («Питтсбург », 22), Брэд Маршанд («Бостон», 21) и Яромир Ягр (19).

В 17 матчах текущего сезона Таварес набрал 16 (9+7) очков.