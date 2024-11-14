Таварес обогнал Ковальчука по голам (18) в овертаймах и вышел на 5-е место в истории НХЛ. Больше лишь у Овечкина, Кросби, Маршанда и Ягра
Джон Таварес вышел на 5-е место в истории НХЛ по победным голам в овертаймах.
Форвард «Торонто» отличился на 65-й минуте матча с «Вашингтоном» (4:3 ОТ) и забросил 18-ю шайбу в дополнительное время за карьеру, обогнав Илью Ковальчука, на счету которого 17 таких шайб.
Рекорд принадлежит Александру Овечкину («Вашингтон») – 26 голов в овертаймах. В топ-4 также входят Сидни Кросби («Питтсбург», 22), Брэд Маршанд («Бостон», 21) и Яромир Ягр (19).
В 17 матчах текущего сезона Таварес набрал 16 (9+7) очков.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: пресс-служба НХЛ
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