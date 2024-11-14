Жирков об Овечкине: «Рекорд Гретцки покорится ему в этом сезоне, надеюсь. Он неплохо начал, забрасывает периодически»

Юрий Жирков высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (863 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

В 15 играх нынешнего сезона на счету Александра Овечкина 19 (10+9) очков.

«Надеюсь, рекорд Гретцки покорится Овечкину в этом сезоне.

Он неплохо начал, забрасывает периодически, и, смотря на то, с каким счетом они выигрывают, думаю, в этом сезоне он, возможно, побьет», – сказал бывший футболист «Зенита» Юрий Жирков.