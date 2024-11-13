Разин о 0:4 от «Трактора»: «Надо на кол двух‑трех игроков посадить. Но я поменялся, стараюсь не кнутом, а пряником донести мысли. Прошлый сезон хочется забыть и начать все с нуля»

Андрей Разин высказался о поражении «Металлурга» от «Трактора» (0:4).

– В принципе игра была равной, проиграли мы в мелочах. Не забили большинство. Получили глупейшее удаление при счете 0:1, когда могли переломить ход игры и были моменты.

Так что эти мелочи – это не мелочи. Хотелось бы, чтобы игровая дисциплина встала на место. На разборе после игры делали акцент на этом.

– Физические проблемы видели сегодня?

– Нет, такого впечатления не было. Но есть такой аспект – игровая дисциплина. Когда ты все четко выполняешь: не переигрываешь смены, владеешь шайбой, тогда и функциональное состояние хорошее.

Но когда это пропадает и ты бегаешь отнимаешь шайбу, на ровном месте получаешь удаления и пластаешься героическими усилиями, то теряешь ритм, – сказал главный тренер «Металлурга ».

Также Андрей Разин заявил, что «Магнитка» работает над усилением состава и улучшением дисциплины.

– Работаем в направлении усиления. Очень сложно взять и поменять какого‑то хоккеиста на хорошего. Но брать просто для того, чтобы взять, тоже не хочется. Мы тоже ищем свежую кровь. Но я же не буду вам раскрывать все нюансы.

Конечно, мы хотели победить сегодня. И думал, что у нас получится оттолкнуться после серии на Дальнем Востоке благодаря победе над сильным соперником, не получилось. На данный момент «Трактор » сильнее.

– Как улучшить дисциплину?

– Хочется пошутить. Надо на кол двух‑трех игроков посадить. Есть методы. Они могут быть разные. Но я поменялся. В отличие от меня прошлого я сейчас больше стараюсь не кнутом, а пряником донести мысли.

Но, к сожалению, не получается. Пока пряник не работает. У нас большой спектр проблем, – сказал Андрей Разин.

Кроме того Разин заявил, что не стоит фокусироваться на результатах прошлого сезона, когда магнитогорский клуб стал чемпионом.

«Забудьте прошлый сезон. Хочется его забыть и начать все с нуля. Матчи без заброшенных шайб – следствие проблем с реализацией. Только с реализацией. Сколько сегодня было штанг и моментов? Надо забыть прошлый год как можно скорее.

Оборона у нас вся та же, что и в прошлом сезоне. Ребята должны стать опытнее и сильнее. В том году много пропускали и забивали. В этом году надо выкарабкиваться.

Поражения не придают уверенности. Как бы я чего ни говорил о субъективных проблемах, счет на табло. Из этой ямы надо выкарабкиваться всем вместе», – сказал Разин.