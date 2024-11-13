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Шевченко ответил Разину, назвавшему журналиста подонком: «Опять я влетал 0:4 «Трактору»? Андрей Владимирович, так это Вовченко собаки»

Алексей Шевченко отреагировал на критику со стороны Андрея Разина.

Во время пресс-конференции после поражения «Металлурга» от «Трактора» (0:4) главный тренер магнитогорского клуба раскритиковал журналистов: «Хотите меня обсирать – обсирайте. Могу сказать им – в лице главного подонка Шевченко – собаки лают, караван идет. Я уверен в себе, я все пережил».

Журналист Алексей Шевченко ответил на критику со стороны Андрея Разина

«Опять я влетал 0:4 «Трактору»?» – написал Шевченко в своем телеграм-канале. 

Кроме того, журналист опубликовал фотографию двух мопсов. 

«Андрей Владимирович, так это Вовченко собаки», – написал журналист. 

Фото: t.me/derzhiperedachu

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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