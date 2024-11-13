Шевченко ответил Разину, назвавшему журналиста подонком: «Опять я влетал 0:4 «Трактору»? Андрей Владимирович, так это Вовченко собаки»
Алексей Шевченко отреагировал на критику со стороны Андрея Разина.
Во время пресс-конференции после поражения «Металлурга» от «Трактора» (0:4) главный тренер магнитогорского клуба раскритиковал журналистов: «Хотите меня обсирать – обсирайте. Могу сказать им – в лице главного подонка Шевченко – собаки лают, караван идет. Я уверен в себе, я все пережил».
Журналист Алексей Шевченко ответил на критику со стороны Андрея Разина.
«Опять я влетал 0:4 «Трактору»?» – написал Шевченко в своем телеграм-канале.
Кроме того, журналист опубликовал фотографию двух мопсов.
«Андрей Владимирович, так это Вовченко собаки», – написал журналист.
Фото: t.me/derzhiperedachu
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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