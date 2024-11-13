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  • Гру о 4:0 с «Металлургом»: «Трактор» завершил выезд победой в дерби, мы очень рады. Фукале – стабильный игрок, у него хороший сезон. Сикьюра играет через боль после травмы»
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Гру о 4:0 с «Металлургом»: «Трактор» завершил выезд победой в дерби, мы очень рады. Фукале – стабильный игрок, у него хороший сезон. Сикьюра играет через боль после травмы»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвел итоги игры с «Металлургом».

Челябинский клуб одержал победу со счетом 4:0 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Мы очень рады содержанию этой игры. Всегда приятно завершить длинный вызов такой игрой против хорошей команды.

– За счет чего удалось так уверенно победить чемпиона?

– Разумеется, «Металлург» – это команда, победившая в предыдущем Кубке Гагарина. Но сейчас уже другой сезон. Суть не в том, что победили «Металлург» со счетом 4:0, а что вообще с победой завершили выезд. Это приятно.

Когда команда побеждает в Кубке Гагарина, то на следующий сезон она начинает пересобираться и перестраиваться. Без сомнения «Металлург» – хорошая команда, которую мы изучали.

Ведь это чемпион прошлого сезона. Изучали, что для них характерно и что они могут показать на льду. Это структурированная тренерская команда.

Зак Фукале отыграл «на ноль». Насколько это важная статистика для вас, для команды?

– После каждой игры я изучаю абсолютно всю статистику. За этим показателем тоже слежу, конечно. Зак – один из двух трех стабильных игроков в нашей команде.

Даже в этой игре он делал важные спасения – и в конце, и в начале встречи. Он важная часть нашей команды. У него хороший сезон. Надеюсь, так и продолжится.

Дилан Сикьюра много играет в меньшинстве, но в обороне иногда теряет свое место на площадке…

– Я каждый матч изучаю каждого игрока. Игра Сикьюры против «Металлурга» – одна из лучших у него в сезоне. Там ли он, где он должен быть по нашему мнению? Нет. Но прикладывает ради этого большие усилия? Разумеется.

Мы еще не можем полноценно оценить эффект ранее полученной травмы. Мы и он знаем, что он играет через определенную боль. Болевое ощущение не дает ему в полной мере показать себя.

Но он сыграл хорошо, и мне было очень приятно смотреть на его бригаду большинства. Может, ему пока не хватает стабильности, но мне нравится, как он себя проявил.

– «Металлург» – самый принципиальный соперник «Трактора». Вы знали об этом?

– Да, мне говорили об этом. Я знал, что это важный соперник. Эти дерби хороши для всех. Но как тренер я ко всем соперникам одинаково серьезно подхожу.

Наши болельщики нас очень классно поддержали. Мы это очень ценим. Эта победа стала приятным бонусом и для них, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoМеталлург Мг
logoТрактор
logoКХЛ
logoБенуа Гру
logoЗак Фукале
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logoДилан Сикьюра
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