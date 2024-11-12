Лаури о США на Турнире четырех наций: «Хеллибак – лучший вратарь в мире. Он должен быть стартовым голкипером. Иногда его недооценивают и он не входит даже в топ-5 в рейтингах»
Адам Лаури назвал Коннора Хеллибака лучшим вратарем в мире.
Он считает, что голкипер «Виннипега» должен играть в старте сборной США на Турнире четырех наций.
Турнир, в котором сыграют только хоккеисты из НХЛ, пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нем примут участие команды Швеции, Финляндии, Канады и США. Ранее появилась информация о том, что составы сборных объявят 4 декабря.
Коннор Хеллибак – двукратный обладатель «Везина Трофи» (2020, 2024).
«У меня нет сомнений, что он будет или должен быть стартовым вратарем. Он выиграл «Везину». Лучший вратарь в мире.
Иногда его недооценивают. Вы смотрите на рейтинги, а он даже не входит в топ-5», – сказал канадский нападающий «Виннипега» Адам Лаури.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Грега Вышински
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