Лаури о США на Турнире четырех наций: «Хеллибак – лучший вратарь в мире. Он должен быть стартовым голкипером. Иногда его недооценивают и он не входит даже в топ-5 в рейтингах»

Адам Лаури назвал Коннора Хеллибака лучшим вратарем в мире.

Он считает, что голкипер «Виннипега» должен играть в старте сборной США на Турнире четырех наций.

Турнир, в котором сыграют только хоккеисты из НХЛ, пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нем примут участие команды Швеции, Финляндии, Канады и США. Ранее появилась информация о том, что составы сборных объявят 4 декабря.

Коннор Хеллибак – двукратный обладатель «Везина Трофи» (2020, 2024).

«У меня нет сомнений, что он будет или должен быть стартовым вратарем. Он выиграл «Везину». Лучший вратарь в мире.

Иногда его недооценивают. Вы смотрите на рейтинги, а он даже не входит в топ-5», – сказал канадский нападающий «Виннипега » Адам Лаури .