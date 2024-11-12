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Шестеркин – в топ-3 претендентов на «Везину» по версии ESPN. Хеллибак лидирует с 72% голосов, Достал – в тройке

Игорь Шестеркин вошел в топ-3 претендентов на «Везина Трофи» по версии ESPN.

Приз вручается лучшему вратарю НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

ESPN опросил профессиональных журналистов, и они назвали главных претендентов на победу в нынешнем сезоне с учетом первого месяца сезона.

Рейтинг возглавил голкипер «Виннипега» Коннор Хеллибак, которого на первое место поставили 72% опрошенных.

Шестеркин из «Рейнджерс» и Лукаш Достал из «Анахайма» расположились на второй-третьей строчке.

Капризов – главный претендент на «Харт Трофи» в этом сезоне по версии The Athletic. Кучеров – 2-й, Маккиннон – 3-й, Панарин – 6-й

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
рейтинги
logoРейнджерс
logoАнахайм
logoНХЛ
ESPN
logoВиннипег
logoИгорь Шестеркин
logoКоннор Хеллибак
logoЛукаш Достал
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