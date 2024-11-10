Хеллибак побил рекорд «Виннипега» по длине сухой серии – 191:47. Он превзошел результат Павелеца

Коннор Хеллибак побил рекорд «Виннипега» по продолжительности сухой серии.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Джетс » обыграли «Даллас» со счетом 4:1.

Единственную шайбу «Старс» забросили на 58-й минуте, прервав серию Хеллибака без пропущенных голов на отметке 191 минута 47 секунд.

Этот результат стал рекордным в истории клуба. Американский голкипер превзошел результат Ондржея Павелеца , установленный в сезоне-2014/15 – 187 минут 5 секунд.

«Даллас» – фаворит Кубка Стэнли в этом сезоне по версии The Athletic, «Флорида» – 2-я, «Рейнджерс» – 3-и. За «Виннипег» никто не проголосовал