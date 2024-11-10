Хеллибак побил рекорд «Виннипега» по длине сухой серии – 191:47. Он превзошел результат Павелеца
Коннор Хеллибак побил рекорд «Виннипега» по продолжительности сухой серии.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Джетс» обыграли «Даллас» со счетом 4:1.
Единственную шайбу «Старс» забросили на 58-й минуте, прервав серию Хеллибака без пропущенных голов на отметке 191 минута 47 секунд.
Этот результат стал рекордным в истории клуба. Американский голкипер превзошел результат Ондржея Павелеца, установленный в сезоне-2014/15 – 187 минут 5 секунд.
«Даллас» – фаворит Кубка Стэнли в этом сезоне по версии The Athletic, «Флорида» – 2-я, «Рейнджерс» – 3-и. За «Виннипег» никто не проголосовал
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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