Хеллибак, Маккиннон и Луукконен – звезды недели в НХЛ. Вратарь «Виннипега» сделал 2 шатаута в 3 матчах
Коннор Хеллибак признан первой звездой недели в НХЛ.
Лига определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Третьей звездой стал голкипер «Баффало» Юкко-Пекка Луукконен, одержавший три победы в трех матчах, пропуская в среднем 1,30 шайбы и отражая 95,6% бросков.
Второй звездой признан нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон, который набрал 9 (1+8) очков в трех играх.
Первой звездой назван вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак, одержавший три победы в трех играх, пропуская в среднем 0,33 шайбы и отражая 98,9% бросков при двух шатаутах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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