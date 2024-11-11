Хеллибак, Маккиннон и Луукконен – звезды недели в НХЛ. Вратарь «Виннипега» сделал 2 шатаута в 3 матчах

Коннор Хеллибак признан первой звездой недели в НХЛ.

Лига определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Третьей звездой стал голкипер «Баффало » Юкко-Пекка Луукконен , одержавший три победы в трех матчах, пропуская в среднем 1,30 шайбы и отражая 95,6% бросков.

Второй звездой признан нападающий «Колорадо » Нэтан Маккиннон , который набрал 9 (1+8) очков в трех играх.

Первой звездой назван вратарь «Виннипега » Коннор Хеллибак, одержавший три победы в трех играх, пропуская в среднем 0,33 шайбы и отражая 98,9% бросков при двух шатаутах.