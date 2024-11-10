Составы на Турнир четырех наций объявят 4 декабря. Канада, США, Швеция и Финляндия должны подать заявку до 2 декабря (Эллиотт Фридман)
Составы на Турнир четырех наций объявят 4 декабря.
Соревнование состоится в феврале 2025 года и заменит Матч звезд НХЛ. Участие примут 4 команды – Канада, США, Швеция и Финляндия.
Сборные должны будут предоставить организаторам информацию обо всех заявленных игроках до 2 декабря, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
Напомним, каждая команда уже назвала по шесть человек, которые вошли в заявку на турнир.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Score
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