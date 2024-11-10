Составы на Турнир четырех наций объявят 4 декабря. Канада, США, Швеция и Финляндия должны подать заявку до 2 декабря (Эллиотт Фридман)

Составы на Турнир четырех наций объявят 4 декабря.

Соревнование состоится в феврале 2025 года и заменит Матч звезд НХЛ . Участие примут 4 команды – Канада, США, Швеция и Финляндия.

Сборные должны будут предоставить организаторам информацию обо всех заявленных игроках до 2 декабря, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман .

Напомним, каждая команда уже назвала по шесть человек, которые вошли в заявку на турнир.