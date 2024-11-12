Троц о погоне Овечкина за Гретцки: «У него уже был бы рекорд, если бы не пара локаутов. Нет вопроса о том, что Ови – величайший снайпер всех времен»
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (863 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Троц возглавлял «Кэпиталс» с 2014 по 2018 год.
– Вас удивило, что в 39 лет он так роскошно начал сезон?
– Вообще не удивлен! Он в такое начало сезона вложился. Он может все. Я видел это вживую на протяжении четырех лет.
Нет вопроса о том, что Ови – величайший снайпер всех времен. У него уже был бы рекорд, если бы не пара локаутов.
– Как вы думаете, он может побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне?
– Мы как раз на днях встречались с ними. Так, как он играет сейчас, – да. И думаю, он сделает это.
Но последние десять голов будут для него сложными, потому что все будут играть против него максимально плотно, – сказал генеральный менеджер «Нэшвилла» Барри Троц.
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