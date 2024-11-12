Барри Троц высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (863 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Троц возглавлял «Кэпиталс» с 2014 по 2018 год.

– Вас удивило, что в 39 лет он так роскошно начал сезон?

– Вообще не удивлен! Он в такое начало сезона вложился. Он может все. Я видел это вживую на протяжении четырех лет.

Нет вопроса о том, что Ови – величайший снайпер всех времен. У него уже был бы рекорд, если бы не пара локаутов.

– Как вы думаете, он может побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне?

– Мы как раз на днях встречались с ними. Так, как он играет сейчас, – да. И думаю, он сделает это.

Но последние десять голов будут для него сложными, потому что все будут играть против него максимально плотно, – сказал генеральный менеджер «Нэшвилла » Барри Троц .