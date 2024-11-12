Дмитрий Губерниев: «Овечкин еще 3 сезона будет в топе с таким здоровьем и феноменальной генетикой. Рекорд Гретцки точно побьет если не в этом сезоне, то в следующем»
Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (863 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«В НХЛ в принципе можно ожидать чего угодно. Там система драфта и сбалансированность лиги такая, что до высот в Кубке Стэнли могут дойти не то чтобы середняки, но команды, которые поначалу звезд с неба не хватали.
Овечкин в ситуации без травм еще три сезона будет играть в топе с таким здоровьем и феноменальным генетическим потенциалом.
Если не в этом сезоне, то в следующем он точно побьет рекорд Гретцки. Буду трижды рад ошибиться, если он все-таки сделает это в нынешнем чемпионате.
А так я вообще ничему не удивляюсь применительно к спорту», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.
Губерниев о серии поражений СКА: «Не надо ругать тренерский штаб и говорить, что команда ни на что не способна. СКА и Ротенберг – отличные раздражители, но клуб выйдет из ямы»
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