Агент Овечкина о результативности игрока: «Саша внес корректировки и правильно подготовился к сезону»

Агент Александра Овечкина рассказал о причинах роста результативности игрока.

В нынешнем сезоне 39-летний форвард набрал 18 (10+8) очков за 14 матчей при полезности «плюс 9».

– С чем связана отличная игра Александра на старте сезона? В истории НХЛ не так много хоккеистов в его возрасте играли настолько хорошо.

– Саша хорошо и правильно подготовился к сезону. Внес некоторые корректировки в свою подготовку. Больше раскрывать не буду, – сказал агент Глеб Чистяков .

Овечкин и Панарин отстают на 1 гол от лидеров снайперской гонки НХЛ. У них по 10 шайб, у Кучерова, Райнхарта и Нюландера – по 11