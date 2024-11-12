Агент Овечкина о результативности игрока: «Саша внес корректировки и правильно подготовился к сезону»
Агент Александра Овечкина рассказал о причинах роста результативности игрока.
В нынешнем сезоне 39-летний форвард набрал 18 (10+8) очков за 14 матчей при полезности «плюс 9».
– С чем связана отличная игра Александра на старте сезона? В истории НХЛ не так много хоккеистов в его возрасте играли настолько хорошо.
– Саша хорошо и правильно подготовился к сезону. Внес некоторые корректировки в свою подготовку. Больше раскрывать не буду, – сказал агент Глеб Чистяков.
Овечкин и Панарин отстают на 1 гол от лидеров снайперской гонки НХЛ. У них по 10 шайб, у Кучерова, Райнхарта и Нюландера – по 11
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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