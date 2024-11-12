«Детройт» поздравил Дацюка с введением в Зал славы: «Олимпийский чемпион. Обладатель Кубка Стэнли. Волшебник»
Об избрании бывшего форварда «Ред Уингс» в Зал хоккейной славы стало известно в июне этого года. В ноябре он принял участие в ряде традиционных мероприятий с участием новых членов и получил специальный перстень.
Официальная церемония введения состоялась в понедельник в Торонто.
«Олимпийский чемпион. Обладатель Кубка Стэнли. Волшебник. Член Зала славы», – говорится в подписи «Детройта» к поздравительной картинке в соцсети.
Напомним, что в рамках карьеры в НХЛ Павел выступал только за «Детройт» – с 2001 по 2016 годы. На счету игрока 918 (314+604) очков в 953 играх в рамках регулярных чемпионатов и 113 (42+71) баллов в 154 играх в плей-офф.
Он дважды выиграл Кубок Стэнли, трижды признавался лучшим форвардом оборонительного плана («Селки Трофи») и четырежды получал приз за джентльменское поведение на льду («Леди Бинг Трофи»).
В составе сборной России Дацюк стал олимпийским чемпионом (2018 год) и победителем чемпионата мира (2012). Также в его активе есть победы в Суперлиге (2005, с «Динамо») и Кубке Гагарина (2017, со СКА).
Фото: соцсеть «Детройта».
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