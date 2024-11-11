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  • Зеттерберг о Дацюке: «Он сделал мою карьеру, вселил веру, что я могу играть так, как хочу. Для меня не было ничего лучше, чем выступать с Павлом»
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Зеттерберг о Дацюке: «Он сделал мою карьеру, вселил веру, что я могу играть так, как хочу. Для меня не было ничего лучше, чем выступать с Павлом»

Хенрик Зеттерберг рад, что ему довелось выступать с Павлом Дацюком в «Детройте».

«Моему сыну Лаву сейчас 9 лет. Когда мы смотрим хайлайты из прошлого, я говорю что-то вроде: «Боже мой, посмотри на этот пас от Павла!» Когда находишься внутри всего этого, об этом особо не задумываешься, но когда я оглядываюсь назад, понимаю, что он сделал мою карьеру.

Он был одним из самых умелых игроков в обеих зонах, которые когда-либо играли. Очень силен на шайбе. Невероятная игра в обороне, но при этом потрясающая атака.

В мой первый сезон в лиге я был 22-летним новичком из Швеции. Павел был 24-летним парнем из России, который только что выиграл Кубок в свой дебютный год. Мы были молодыми игроками в команде, полной будущих членов Зала славы. Нам было комфортно говорить друг с другом по-английски.

Возможно, он никогда не был идеальным, но мы находили способ общаться. Так и сейчас. Я пишу ему сообщение, потом сижу и разбираюсь, что он хочет сказать. Это вроде как английский, но всегда с юмором. Он очень забавный парень.

Мы сразу нашли общий язык. Для меня не было ничего лучше, чем играть с Павлом. Нам нравилось играть в похожей манере, и он давал мне уверенность. Он вселил в меня веру, что я могу играть так, как хочу, и показывать свою игру», – сказал бывший форвард «Детройта». 

Дацюк выступал за «Детройт» на протяжении 14 сезонов, он провел 953 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 918 (314+604) очков.

Дацюк получил перстень члена Зала хоккейной славы

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
logoКубок Стэнли
logoДетройт
logoПавел Дацюк
logoХенрик Зеттерберг
logoНХЛ
Зал хоккейной славы
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