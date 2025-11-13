  • Спортс
  • Ларионов после 1:2: «Поляна в Уфе шире на 2 метра, чем в Питере. «Салават» грамотно держал шайбу, у СКА не было сил ее забрать»
Игорь Ларионов: площадка в Уфе широкая, у СКА не хватало сил отобрать шайбу.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Салавата» (1:2) в выездном матче Fonbet КХЛ рассказал, как широкая площадка на «Уфа-Арене» усложняет игру при отборе шайбы. 

– В третьем периоде соперник часто закрывал вас в своей зоне. Почему вам не удалось в нужный момент забрать игровое преимущество, когда нужно было отыгрываться?

– Здесь вопрос заключается в том, что площадка в Уфе чуть пошире, поэтому больше пространства на периметре. И здесь это модное слово в нашем хоккее – наложение, команда держит шайбу по периметру. Ничего особенного не было, но такая игра заставляет ребят уставать.

Потому что шайба катается между игроками, идет движение по кругу. Наши игроки пытаются ее вывести. И когда ты провел на площадке уже минуту и больше, ты не можешь совершать какие-то ходы, которые могут обернуться голами. Поэтому мы, в принципе, стояли по периметру, пытались шайбу у соперника отобрать.

Здесь очень важный момент – когда игрок уставший, начинаются маленькие фолы, удаления. Поэтому мы предупреждали, что в таких ситуациях, когда поляна широкая – она шире, чем в Питере на 2 метра – всегда есть возможность эти элементы прокручивать. Соперник все сделал грамотно. Они, в принципе, довольно долго держали шайбу.

Одно наше звено было очень уставшим, я даже дал Голдобину пару отрезков паузы, потому что он провел на льду в это время две минуты. И только в этом я вижу то, почему мы не смогли забрать шайбу, из-за того, что после пяти матчей, которые мы провели, не было дополнительных сил для того, чтобы шайбу забрать, – сказал Игорь Ларионов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт СКА
