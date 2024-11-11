Ларионов о Дацюке: «Паша непредсказуемостью вносил в игру изюминку, которая нравилась болельщикам и стала основой успеха. Он был окружен великими игроками, а затем сам обрел этот статус»

Игорь Ларионов прокомментировал включение Павла Дацюка в Зал хоккейной славы.

«Паша Дацюк ворвался в мир большого хоккея довольно-таки внезапно. Мы познакомились с ним, тогда новичком НХЛ , в тренировочном лагере «Детройта » перед началом большого сезона-2001/02, когда мы выиграли Кубок Стэнли.

Быстро стало ясно, что это – неординарный парень и экстраординарный игрок. Бросились в глаза его желание, труд, посвященность игре, работе и творчеству, способность делать лучше людей вокруг себя.

Своей непредсказуемостью Паша вносил в игру ту изюминку, которая нравилась болельщикам и стала основой того успеха, которого он добился в Северной Америке и по возвращении в Россию.

Трудолюбивый парень, в начале первого сезона он всегда был рядом со мной. На выездах, на играх, в раздевалке, в зале – везде. И всегда делал чуть больше, чем я, потому что мне было 41, а ему – 23.

Мне понравилось, что тот труд, который он в себя вложил, дал результат. Дацюк получил большое вознаграждение от хоккея – тем, кем стал в этой великой команде. Сперва он был окружен великими игроками, а затем сам обрел этот статус.

Поэтому рад тому, что Паша в понедельник будет включен в Зал хоккейной славы. Это вполне заслуженно. За те старания, которые он приложил. За ту мечту, которую в себе держал, к ней шел и ее реализовал.

На днях я с ним разговаривал, но еще раз передаю ему привет. Надеюсь, он получит большое удовольствие от этого вечера!» – сказал главный тренер «Торпедо » Игорь Ларионов .